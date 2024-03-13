موعد صلاة التراويح بالمسجد النبوي ثالث أيام رمضان

موعد صلاة التراويح في المسجد النبوي.. يبحث العديد من المسلمين بالممكلة العربية السعودية عن موعد صلاة التراويح بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم الاربعاء ثالث ايام شهر رمضان الكريم.

ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية فإن موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في المدينة المنورة في تمام الساعة 7:52 مساءً.