الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صلاة التراويح بالمسجد النبوي ثالث أيام رمضان

صلاة التراويح بالمسجد
صلاة التراويح بالمسجد النبوي

موعد صلاة التراويح في المسجد النبوي..  يبحث العديد من المسلمين بالممكلة العربية السعودية عن موعد صلاة التراويح بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم الاربعاء ثالث ايام شهر رمضان الكريم. 

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موعد آذان المغرب في المدينة المنورة ثالث أيام رمضان

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حكم صلاة التراويح جماعة في رمضان

ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة. 

ووفقًا لما حددته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية فإن موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة تكون بعد صلاة العشاء التي يرفع أذانها في المدينة المنورة في تمام الساعة 7:52 مساءً.

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