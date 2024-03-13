موعد آذان المغرب في المدينة المنورة ثالث أيام رمضان

موعد آذان المغرب في المدينة المنورة.. يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد آذان المغرب في المدينة المنورة اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان.



وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.

ووفقًا لامساكية شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية فإن موعد آذان المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:30.

بينما يكون آذان المغرب في مكة المكرمة عند 6:24 والفجر عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:24، وصلاة الضهر 12:25، وصلاة العصر 3:48، ، وصلاة العشاء 8:24