الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد آذان المغرب في المدينة المنورة ثالث أيام رمضان

اذان المغرب
اذان المغرب

موعد آذان المغرب في المدينة المنورة.. يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد آذان المغرب في  المدينة المنورة  اليوم الأربعاء ثالث أيام رمضان.

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وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك.
ويسعى المسلمون في السعودية لمتابعة إمساكية رمضان  لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام، بحسب كل محافظة بالمملكة.
ووفقًا لامساكية شهر رمضان المبارك بالمملكة العربية السعودية فإن موعد آذان المغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 6:30.
بينما يكون آذان المغرب في مكة المكرمة عند 6:24  والفجر عند الساعة 5:09 صباحًا، والشروق 6:24، وصلاة الضهر 12:25، وصلاة العصر 3:48، ، وصلاة العشاء 8:24

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