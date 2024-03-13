الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جهود مصر لدعم قطاع غزة (شاهد)

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود مصر لدعم غزة، وذكر التقرير أن الدولة المصرية فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة بدون قيود أو شروط، وتم حشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو دول العالم.

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دخول المساعدات إلى غزة

وأضاف التقرير أنه تم الضغط بشدة لإنفاذ دخول المساعدات إلى غزة، وتحركات مصر تأتى فى إطار دورها القيادى والشعور بالمسؤولية، و80 بالمئة من المساعدات التى تصل للقطاع من مصر، وتحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتنسيق عملية إدخال المساعدات.

موقف مصر ثابت

ولفت التقرير إلى تسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر، كما أن موقف مصر ثابت يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، وموقفها ثابت بضرورة حماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة، والاستمرار فى قيادة وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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