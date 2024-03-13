نورا عصام تحصد ثلاثة ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية

أحرزت الطالبة نورا عصام بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس ثلاث ميداليات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليا في أكرا عاصمة غانا .

حيث تمكنت اللاعبة من اقتناص ثلاث ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين، لتضيف بذلك ثلاث ميداليات جديدة لبعثة المنتخب المصري في رفع الأثقال بالبطولة في غانا.

وقال الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس أنه بثلاثية رفع الأثقال يكون إجمالي عدد الميداليات التي حصل عليها طلاب التربية الرياضية ست ميداليات، ثلاثة في المصارعة الحرة وثلاثة في رفع الأثقال

واكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على المشاركة المتميزة لطلاب التربية الرياضية في غانا.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حصول الطالبة نورا عصام حلمي عبد البارى بالمستوى الأول بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني والميدالية الفضية في الخطف 79ك والبرونزية في الكلين والنطر 93 ك وبرونزية بمجموع 172 ك.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن دورة الألعاب الإفريقية لرفع الأثقال المقامه في غانا تستمر خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الجاري.

كما أفاد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أنه بثلاثية رفع الأثقال لنورا عصام تم رفع رصيد منتخب رفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية إلى 9 ميداليات بواقع 6 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزية.