روبوت يتحرش بمذيعة في السعودية

لم يسير كشف الشركة عن روبوت "ذكر" كما هو مخطط له بعد أن بدا أنه لمس مراسلة بشكل غير لائق.

أطلقت شركة الروبوتات السعودية QSS لأول مرة "محمد الروبوت البشري" في DeepFest في الرياض الأسبوع الماضي. ويتحدث الروبوت، الذي يرتدي الزي السعودي التقليدي، اللغتين العربية والإنجليزية.

وفي منشور DeepFest على موقع X، تم وصف محمد بأنه "أول روبوت سعودي على شكل رجل"، بالإضافة إلى مشروع وطني لتسليط الضوء على إنجازات المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال العرض، وقفت مراسلة قناة العربية راوية قاسم أمام محمد وهي تتحدث إلى الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو سريع الانتشار للحادثة أن الروبوت يمد يده للأمام ليلمس مؤخرتها.

وفي المقطع، يمكن رؤية قاسم وهي ترد بنظرة صارمة، تليها كف مرفوع نحو محمد، قبل أن تواصل الحديث.



وفي موقع X، اتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروبوت بلمس المراسلة بشكل غير لائق.

وقالت QSS، التي لم تستجب على الفور لطلب BI للتعليق، لمترو أن الروبوت كان "مستقلًا تمامًا" وكان يعمل "بشكل مستقل دون تحكم بشري مباشر".

وقالت شركة الروبوتات إن الموظفين "أبلغوا جميع الحاضرين بشكل استباقي، بما في ذلك المراسلين، بالحفاظ على مسافة آمنة من الروبوت أثناء العرض التوضيحي".

وبحسب مترو، أضافت QSS أنها راجعت اللقطات والظروف المحيطة بالحادثة، ووجدت أنه "لا توجد انحرافات عن السلوك المتوقع" لمحمد.

وقالت إنها ستتخذ "إجراءات إضافية" لمنع أي شخص من "الاقتراب من الروبوت داخل مناطق حركته".

في شهر نوفمبر الماضي، أفاد موقع Business Insider أن الروبوتات البشرية يمكن أن تكون واحدة من الأشياء الكبيرة التالية التي ستخرج من طفرة الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لـ MarketsandMarkets، يمكن أن تصل قيمة الصناعة إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2028.

ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن تبدأ هذه الروبوتات في القدوم إلى عملك.