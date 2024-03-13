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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

في ثالث يوم رمضان.. مواقيت الصلاة في القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت رفع الأذان
مواقيت رفع الأذان

يبحث الكثيرون في شهر رمضان المبارك عن مواقيت الصلاة والتي تختلف من محافظة لأخرى، وبالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، نستعرض موعد أذان الصلوات الخمس في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

 مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024/  3 رمضان 1445هـ..


مواقيت الصلاة في القاهرة


موعد أذان الفجر 4:40 صباحًا 
موعد أذان الظهر 12:04 مساءً
موعد أذان العصر 3:29 مساءً
موعد أذان المغرب 6:02 مساءً
موعد أذان العشاء 7:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية


موعد أذان الفجر 4:45 صباحًا 
موعد أذان الظهر 12:10 مساءً
موعد أذان العصر 3:34 مساءً
موعد أذان المغرب 6:07 مساءً
موعد أذان العشاء 7:26 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


موعد أذان صلاة الفجر  4:30 صباحًا
موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا
موعد أذان العصر 3:17  مساءً
موعد أذان المغرب 5:51 مساءً
موعد أذان العشاء 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط


موعد أذان صلاة الفجر 4:44 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:06 مساءً
موعد أذان العصر 3:31 مساءً
موعد أذان المغرب 6:04 مساءً
موعد أذان العشاء 7:20 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان


وقت صلاة الفجر 5:13 صباحًا
موعد أذان الظهر 12:34 مساءً
موعد أذان العصر 3:58 مساءً
موعد أذان المغرب 6:33 مساءً
موعد أذان العشاء 7:46 مساءً

الجريدة الورقية