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الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. استشهاد شاب وإصابة أربعة برصاص الاحتلال بمخيم جنين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

استشهد شاب وأصيب أربعة آخرون -فجر الأربعاء- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين.

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استشهاد وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على غزة

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أبومازن: ضرورة الإسراع بإدخال المساعدات لقطاع غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب ربيع جلامنه النورسي (19 عامًا)، بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال أمام مدخل مستشفى جنين الحكومي في جنين.


وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها في جنين تعاملت مع 3 إصابات إحداها خطرة نقلت إلى المستشفى أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة والمخيم.

وأكد مصدر محلي إصابة 4 شبان إضافة إلى الشهيد، أحدهم حالته حرجة ومصاب في رأسه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كبيرة اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق نار كثيف.

والليلة الماضية، استشهد شاب وطفل وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب، مبينة أن الشهيدين هما الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاماً)، والطفل عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاماً).

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء استشهد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط.

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