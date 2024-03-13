عمان ترحب بمخرجات اجتماع جامعة الدول حول السلام في ليبيا

أعلنت سلطنة عمان، ترحيبها بمخرجات الاجتماع، الذي عقد تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ والخاص بدولة ليبيا الشقيقة.

وأعربت عمان عن ترحيبها بمخرجات الاجتماع الذي عُقد بدعوة من الأمين العام للجامعة إلى رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

فيما أعادت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية اليوم - التأكيد على موقف السلطنة الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الليبية والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا؛ بما يضمن لشعبها الشقيق مواصلة النمو والازدهار.