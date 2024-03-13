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الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عمان ترحب بمخرجات اجتماع جامعة الدول حول السلام في ليبيا

عمان
عمان

أعلنت سلطنة عمان، ترحيبها بمخرجات الاجتماع، الذي عقد تحت مظلة جامعة الدول العربية؛ والخاص بدولة ليبيا الشقيقة.

وأعربت عمان عن ترحيبها بمخرجات الاجتماع الذي عُقد بدعوة من الأمين العام للجامعة إلى رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

فيما أعادت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، في بيان أذاعته وكالة الأنباء الرسمية اليوم - التأكيد على موقف السلطنة الداعم لوحدة وسيادة الأراضي الليبية والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلام في ليبيا؛ بما يضمن لشعبها الشقيق مواصلة النمو والازدهار.

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