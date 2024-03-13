أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الأربعاء الموافق 13مارس 2024 استقرارًا أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان الفضيل 1445هـ.

وحرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر متوسط أسعار صرف العملات في السوق بالجنيه وفقًا لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري..

أسعار العملات العربية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.99 جنيه للشراء، و13.02 للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 158.65 جنيه للشراء، 159.03 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي لـ 13.26 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار مقابل الجنيه 48.71 جنيه للشراء، و48.85 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه 53.26 جنيه للشراء و 53.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه 62.34 جنيه للشراء و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري 55.58 جنيه للشراء و 55.76 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني 33.06 جنيه للشراء و 33.16 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني 6.79 جنيه للشراء و 6.80 جنيه للبيع.