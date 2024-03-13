قوات الاحتلال تداهم الخليل وبيت أمر ثالث أيام رمضان

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة الخليل وبلدة بيت أمر شمالا، واقتحمت عددا من منازل المواطنين، وفقا لما أعلنته وكالة وفا.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال منزل ذوي الشهيد فادي جمجوم، في جبل أبو رمان بمدينة الخليل، واحتجاز أفراد من العائلة في العراء، وإجراء عمليات مسح هندسي داخله، فيما يعتقد أنه تمهيد لهدمه، بزعم تنفيذ نجلها فادي عملية إطلاق نار شرق عسقلان داخل أراضي العام 1948 في الرابع من شباط الماضي، علما أن قوات الاحتلال كانت قد نفذت اجراء مماثلا لمنزل آخر لعائلته في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها وخربت محتوياتها واعتدت على قاطنيها، واعتقلت مواطنين من عائلة عوض.