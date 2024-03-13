موعد مباراة الأهلي القادمة بعد هزيمته من البنك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطي صفحة الهزيمة من البنك الأهلي، وذلك بعدما خسر للمرة الاولي هذا الموسم في الدوري بنتيجة 4_3.

حيث تلقى الأهلي الخسارة الأولى له في بطولة الدوري أمام البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر ان تكون مباراة الأهلي القادمة مع سيمبا التنزاني، في إطار مواجهات منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية لموسم 2023-2024.

حيث أسفرت قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت امس الثلاثاء، في القاهرة، أسفرت عن مواجهة الأهلي لمنافسة سيمبا.

الأهلي كان قد تأهل إلى دور الـ 8 (دور ربع النهائي) لـ دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني، في مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحد يومي 29 أو 30 مارس في تنزانيا.

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا، ستكون أحد يومي 5 أو 6 أبريل المقبل في مصر