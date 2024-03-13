حضري صينية لازانيا باللحمة المفرومة لفطار رمضان| سهلة ولذيذة

صينية لازانيا باللحمة المفرومة من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها في رمضان، بدلًا من المحشي وصواني الدجاج وفي نفس الوقت مذاقها شهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.



طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة

المقادير

مكرونة

لحم مفروم

بصل

ثوم

طماطم

أعشاب

زيت

دقيق

زبدة

لبن

ملح

فلفل أسود

كمون

سبانخ

فلفل ألوان أو رومى

مرقة

صلصة طماطم



طريقة عمل لازانيا باللحم المفروم

-اسلقي شرائح اللازانيا "نصف سلقة" في ماء مغلي وزيت.

-افرمي البصل مع الثوم والفلفل الألوان فى الكبة ثم شوحيهم في طاسة بها زيت ساخن على الهواء مع ملح وكمون وفلفل أسود مكعب مرقة مطحون " حسب الرغبة.

-اضيفي اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود وقلبي قليلا ثم ضعي صلصة الطماطم والسبانخ الطازج في حلة أخرى ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل.

-ادهني الصينية بالزبدة ثم ضعي القليل من الباشميل ثم رصي شرائح اللازانيا ثم الحشو ثم شرائح اللازانيا ثم الباشميل ثم ادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها وتقدم.