تشافي: بعد أربع سنوات نحن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أبدي المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز علي فريق نابولي والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب 4 سنوات.

وقال تشافي بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سعيد جدا، لعبنا مباراة رائعة، ومتكاملة. سيطرنا في لحظات عديدة، قاتل الفريق بشكل جيد، لقد خطونا خطوة للأمام، نحن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أربع سنوات، حان الوقت للاستمتاع".

وتابع:" أعتقد أن الجماهير استمتعت بالأمر، لقد منحنا سيرجي وأوريول النشاط، جواو وايضا ... أعتقد أن الجميع جيدون جدا، يتمتع هذا الفريق بالكثير من المزايا، مع وجود العديد من الشباب".

وأكمل تصريحاته:" لم يصدقني الناس، وقالوا انني خسرت ثقة غرفة الملابس، لقد تلقينا الكثير من الانتقادات غير العادلة، اليوم تبين أن الفريق مستعد للمنافسة في أوروبا، لقد كان الفريق جيدا للغاية مع وبدون الكرة، لم يرتد الخصم علينا كثيرا، لقد كنا في حالة ممتازة".

