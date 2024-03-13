البيت الأبيض: بايدن لن يدعم أى عملية عسكرية فى رفح لا تحمى المدنيين

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن لن يدعم أى عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين، مشيراً إلى أن الإدراة الأمريكية لم تر بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها، وسط إصرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدماً في اجتياح المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وأضاف سوليفان، خلال الإفادة الصحفية الدورية، أن بايدن يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة "لا يكمن في اجتياح رفح التي يوجد بها 1.3 مليون نسمة دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك".

بدوره، قال نتنياهو، في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" في واشنطن، إن "إسرائيل ستمضي قدماً في الحملة العسكرية على رفح، وسننهي المهمة بينما سنمكن السكان المدنيين من الابتعاد عن طريق الأذى".