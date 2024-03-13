سامى الشيشينى..أخطاء كارثيه وراء سقوط الزمالك فى الجونه

بعد الخساره بالثلاثه

وجه سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق انتقادات حاده للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخساره من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجوله الخامسه عشره لبطولة الدوري الممتاز مشيرا إلى أن هناك أخطاء كارثية حدثت من لاعبى الزمالك داخل الملعب لايمكن أن تحدث من فريق كبير مشيرا إلى أن جوميز لغز محير فى التشكيل وتجاهل الصفقات الجديده وعدم توظيف اللاعبين فى أماكنهم ضاربا المثل بعبد الله السعيد الذي لعب فى الشوط الثاني فى مركز سته كما أنه أخرج سيد نيمار من حساباته رغم إنه كان أحد أسباب الفوز بالدوري الموسم قبل الماضي.

وأضاف الشيشينى فى تحليله للمباراه عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى تامر صقر أن الجونه بقيادة علاء عبد العال يلعب فى جميع مبارياته على المرتدات ويخدع المنافس ويجعله يفتح مساحات كبيره ولكن للأسف لم يدرس المدير الفني الجونه جيدا وفشل فى إدارة المباراه