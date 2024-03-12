"عز" يوجه هدايا وتبرعات شهر رمضان إلى أهالي غزة

أصدر المهندس أحمد عز رئيس مجموعة عز للصلب توجيهات صارمة لقيادات المجموعة بتوجيه كل هدايا وتبرعات شهر رمضان المعظم إلى أهالى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصرى.

ووصلت عدد الشحنات التى تبرعت بها مجموعة عز منذ اندلاع أحداث غزة إلى الآن أكثر من 120 شاحنة غالبيتها شحنات أغذية وأدوية يتولى الهلال الأحمر المصرى توصيلها عبر ميناء رفح البرى المصرى، وتتولى السلطات المصرية توزيعها على اهالى غزه المحاصرين من الجانب الإسرائيلى المحتل.

يذكر أن مجموعة عز تعد من أكبر الداعمين لأهالي غزه بالمساعدات الإنسانية من القطاع الخاص والمستثمريين المصريين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة فى مختلف القطاعات الصناعية.