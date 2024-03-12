الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

"عز" يوجه هدايا وتبرعات شهر رمضان إلى أهالي غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المهندس  أحمد عز  رئيس مجموعة  عز للصلب توجيهات صارمة لقيادات   المجموعة بتوجيه  كل هدايا  وتبرعات  شهر  رمضان  المعظم  إلى  أهالى غزة عن  طريق  الهلال  الأحمر  المصرى.

ووصلت  عدد  الشحنات  التى  تبرعت  بها  مجموعة  عز  منذ  اندلاع  أحداث غزة إلى الآن  أكثر  من 120 شاحنة غالبيتها  شحنات  أغذية  وأدوية   يتولى   الهلال  الأحمر المصرى  توصيلها  عبر  ميناء  رفح   البرى  المصرى، وتتولى السلطات  المصرية  توزيعها  على اهالى غزه المحاصرين من الجانب  الإسرائيلى المحتل.

يذكر أن  مجموعة  عز  تعد  من  أكبر الداعمين لأهالي  غزه  بالمساعدات الإنسانية  من  القطاع  الخاص والمستثمريين  المصريين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة فى  مختلف   القطاعات  الصناعية.

 

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