محمد سامي: عفاف شعيب اتهمتني بالباطل وموضوع ظهرها محصلش

علق المخرج محمد سامي، على اتهامات الفنانة عفاف شعيب له في وقت سابق أثناء مسلسل "آدم"، حيث قالت أنه أجبرها أثناء التصوير على الصعود لسيارة الشرطة رغم شعورها ببعض الآلام في ظهرها.

وقال سامي، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لانها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب، القصة الحقيقية أننا مرة كنا بنصور مسلسل آدم ونفس الوقت بيتصور جنبنا مسلسل اسمه دوران شبرا، والأستاذة عفاف استأذنت قالتلي اخويا تعبان ومسافرة أعالجه، قلتلها تمام، وانا بصور بالصدفة كلمني صديق صدفة اسمه جوزيف قالى تعالى عدي عليا انا بصور مشهد لـ عفاف شعيب، وعرفت انها ف استوديو ورانا، وموضوع ضهرها ده محصلش".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.