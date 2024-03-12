الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ماريتا الحلاني تستعرض جمالها ببدلة عصرية ومكياج ناعم

ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني

شاركت الفنانة ماريتا الحلاني متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة نحافة خصرها ببدلة مكشوفة وأنيقة.


 

ماريتا الحلاني

ماريتا الحلاني تتألق ببدلة مكشوفة

وبدت ماريتا ببدلة شتوية باللون الأزرق الفاتح، وضمت جاكيت قصير مطرز بأزرار في المنتصف، وبنطال هايويست فضفاض، مما عكست أنوثتها وقوامها الممشوق، ولم تتزين بأي مجوهرات، فإكتفت بساعة في اليد اليسرى باللون البيج.


 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ماريتا الحلاني تصفيفة شعر بسيطة، فربطت خصلاتها البنية من الخلف، وتركت غرتها تتدلى علي الجانبين بشكل مرتب وناعم.


 

ووضعت ماريتا مكياجًا بسيط، فإكتفت بالماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وإعتمدت ظلال العين بدرجات النود الفاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون البني؛ ليتماشى مع جمال ملامحها.

احتفال ماريتا الحلاني بعيد ميلادها

وكانت إحتفلت ماريتا الحلاني، بعيد ميلادها الـ27، وتم تداول صور حفل عيد الميلاد الذي غاب عنه زوجها كميل أبي خليل، ما أثار تساؤلات المتابعين حول عدم حضوره.
وقام كميل لاحقاً بنشر صورة لزوجته ماريتا، من الاحتفال، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "عيد ميلاد سعيد أميرتي. أكبر نعمة".

 

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