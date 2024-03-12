الحوثيون يطلقون صاروخا على سفينة ترفع علم ليبيريا

أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن، صواريخ على سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر.

وقالت السلطات إن انفجارا وقع بالقرب من السفينة لكنه لم يتسبب في وقوع أضرار.

وأبلغ قبطان السفينة عن الانفجار، وقال إنه لم يصب أحد، حسبما قال مركز العمليات التجارية البحرية التابع للجيش البريطاني.

حددت UKMTO في وقت لاحق السفينة باسم بينوكيو ، التي تديرها شركة سنغافورية.

واستخدم الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن في الهجوم، بحسب القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع مسؤوليته عن الهجوم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في بيان مسجل مسبقا ، قائلا إن بينوكيو كانت سفينة أمريكية ، دون تقديم أدلة تدعم هذا الادعاء.

وقال إن الحوثيين سيواصلون هجماتهم بهدف الضغط من أجل إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

ومع ذلك، فإن هجمات الحوثيين على الشحن منذ نوفمبر / تشرين الثاني غالبا ما تكون لها صلة ضعيفة أو معدومة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو الدول الأخرى المشاركة في الحرب.

ويأتي هجوم يوم الاثنين بعد أن أصاب صاروخ حوثي سفينة تجارية في خليج عدن الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وإجبار الناجين على مغادرة السفينة.

وكانت هذه أول ضربة قاتلة في حملة هجمات شنتها الحركة المدعومة من إيران ضد حرب إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

ويقول الحوثيون إن هذه الهجمات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن أهدافهم لا علاقة لها بالصراع على نحو متزايد.

وتشمل الأعمال الحوثية الأخيرة الأخرى الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على سفينة شحن الأسمدة، روبيمار، التي غرقت بعد أن انجرفت لعدة أيام، وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

وشنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت الحوثيين منذ يناير كانون الثاني لكنها لم توقف بعد هجمات المعارضة على الشحن مما عطل التجارة في البحر الأحمر وهو ممر مائي مهم لنقل الطاقة والبضائع بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وقالت القيادة المركزية إن القوات الأمريكية نفذت يوم الاثنين ست ضربات دمرت طائرة مسيرة حوثية تحت الماء و 18 صاروخا مضادا للسفن.

أفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عن ضربات أمريكية في محافظتي الحديدة وصعدة اليمنيتين اللتين يسيطر عليهما الحوثيون.