محارب يتصدر تريندات السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة الثانية

تصدر مسلسل محارب للنجم حسن الرداد، تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب انتهاء الحلقة التانية، والتي شهدت تصاعد في الاحداث وبدايه الصراع بين محارب وعزازي الذي يجسده ماجد المصري ومحاميه حسام الجيوشي.

مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياته تماماً.

ويشار إلى أن تعرض قناة CBC مسلسل محارب، للنجم حسن الرداد فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.