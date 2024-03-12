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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المستشفى المعالج ل"رفعت": قدمنا أقصى ما يمكن تقديمه

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مستشفى زمزم المعالج للاعب أحمد رفعت نجم نادى فيوتشر عن تطورات الوضع الصحى للاعب منذ دخوله الطوارىء أمس وحتى كتابة هذه السطور وذلك فى بيان لها قال “ تبين من نتيجة اشعة المخ عدم تضرره واشعة الصدر حيث اظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي ” 

وأكد البيان على أنه قد تم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى

 كما تم عرض المريض على استشاري القلب و استشاري المخ والاعصاب لتقييم حالته ومتابعتها فضلا عن سحب  التحاليل والفحصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب

وأختتمت المستشفى المعالج ل “ رفعت ” بيانها بأن الطاقم الطبى قدم أقصى ما عنده من خدمات طبية 

الجريدة الورقية