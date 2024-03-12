سرقت قلبه وحياته.. ما مصير علاقة نور النبوي ومايان السيد في إمبراطورية ميم؟

منذ بداية الأحداث تشهد العلاقة بين نور النبوي ووالده النجم خالد النبوي توتراً مستمراً، حيث يتمتع نور بشخصية متمردة بطبعه، فتظهر مايان السيد في حياته لتزيد لديه ميله للتمرد وعصيان أوامر والده، فهل سيظل تأثير مايان على نور سلبياً بتطور الأحداث؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من مسلسل إمبراطورية ميم الذي يُعرض على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.

منذ اللحظة الأولى التي رآها فيها بنظارة سوداء وطلة ملفتة، انجذب مروان أبو المجد (نور النبوي) إلى مادي (مايان السيد)، الفتاة الوافدة حديثاً إلى الجامعة، ويبدو أن ما جذبه إليها ليس فقط جمالها بل أيضاً شخصيتها الغامضة التي تتوارى خلف النظارة السوداء طوال اليوم، حتى في الأماكن والأوقات البعيدة عن الشمس.

يندفع مروان وراء مشاعره تجاه مادي، فينسى نفسه ويتجاوز موعد عودته إلى البيت والمتفق عليه مسبقاً مع والده مختار أبو المجد (النجم خالد النبوي)، ليعود في وقت متأخر من الليل ويفقد تركيزه، ما يجعله يصطدم بسيارته في العمود المجاور لمنزله، وعندما يسمع والده صوت الاصطدام القوي، يهرول خارج المنزل ليكتشف أن الحادث وقع بسبب ابنه، فينهره ويعنفه. وبرغم العقاب الذي تلقاه من والده والمتمثل في قيامه بمهمة توصيل أخوته الأربعة إلى مدارسهم، وبرغم التوتر وحالة الشد والجذب بينهما والتي أدت لخصام مروان لوالده، إلا أنه لم يتوقف عن الخروج مع مادي، والتي ما أن علمت بما حدث، حتى أخذت تحث مروان على المزيد من التمرد. فإلى أي مصير ستذهب هذه العلاقة؟

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، إضافة إلى عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. ويشارك في بطولة المسلسل أيضاً مايان السيد، نشوي مصطفي، حلا شيحا، هاجر السرّاج، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، يارا عزمى، نورهان منصور، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، والطفلان آدم وهدان ومنى زاهر، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.