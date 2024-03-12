مسلسل الحشاشين|نجاح حسن الصباح فى الوصول الي قصر الخلافة بالحلقة الثانية

بدأت الحلقة الـ 2 من مسلسل الحشاشين باجتماع الثلاثى كريم عبد العزيز (حسن الصباح) وفتحي عبد الوهاب (نظام الملك) مع نيقولا معوض (عمر الخيام) وهم يتحدثون حول أمور عديدة، قبل أن يقطع جلسته خبر من قائد الحرس الذى يخبر نظام الملك بمقتل مأذون أصفهان، وهو ما أثار حوارا بين الثلاثى حول اندهاش عمر الخيام لمقتل رجل مأذون لا حول له ولا قوة، وذهبت الشكوك كلها إلى الباطنية وأفرادها ممن يعيشون فى السر، بعد ذلك ينتقل كريم عبد العزيز إلى منزله ليطمئن على أحمد عيد ( زيد ) الذى هرب من قبضة جنود الوالى بمساعدة زوجة حسن الصباح ( ميرنا نور الدين).

واستكملت الحلقة إثارتها بسفر كريم عبد العزيز ( حسن الصباح ) إلى القاهرة مع زوجته، ليقصدوا زيارة المستنصر بالله، ويجدوا القاهرة فى أصعب فتراتها الزمنية بسبب الشدة المستنصرية، التى تضطر صيادين لخطف الأطفال لأكلهم إن لزم الأمر بسبب المجاعة وانخفاض منسوب النيل.

شهدت سفر كريم عبد العزيز ـ حسن الصباح، إلى القاهرة، بصحبة عائلته، وبمجرد دخوله وجد القاهرة فى أصعب أزمة بتاريخها كله، وذلك عقب رؤيته مظاهر المجاعة تؤثر سلباً على البلد بشكل سيئ، إذ زاد اللصوص وكثر القتل، كما أصبح الأطفال فى خطر بسبب المجاعة، ولم يعد أحد فى مأمن.

كريم عبد العزيز

وذلك بعدما انخفض منسوب النيل، ما جعل الزراعة تدهور وجعل الجميع فى ضيق، كما شهدت الحلقة مقابلة كريم عبد العزيز ( حسن الصباح ) مع بدر الدين الجمالى الذى يجسد دوره الفنان محمد سليمان عبد الملك، والأخير طلب من الصباح مغادرة البلاد فوراً إلا أن الصباح نجح فى إقناعه بأن يستمر بالعيش فى البلد المقدسة مصر.

كما شهدت الحلقة 2 من مسلسل الحشاشين تسليط الضوء على موقف وزير الدولة الفاطمية بدر الدين الجمالى الذى أمر ببيع باب القصر وذهبه من أجل المحاولة فى سد المجاعة التى ضربت مصر فى العصر الفاطمى، وذلك فى موقف حرص مسلسل الحشاشين على استعراضه وإبرازه، وقال محمد سليمان عبد الملك مجسد شخصية وزير الدولة الفاطمية وقتها: "الخليفة مش هايكون مبسوط وشعبه جعان"، ثم تواصلت الأحداث على صعيد آخر فى سمرقند التى شهدت وصول عمر الخيام الذى يلعب دوره نيكولا معوض، ليجد هناك غضبا كبيرا من قبل العامة تجاه الفلاسفة، وذلك بعدما وجد شخصا يتعرض للضرب لمجرد أنه كان تابعا لـ ابن سينا، وهو ما أثار غضبه بصورة كبيرة ليخبر ملك الدولة الذى أكد له أن الجاهل دوماً ما يخاف مما يجهل.



وشهدت الحلقة الـ 2 من مسلسل الحشاشين سفر كريم عبد العزيز ، حسن الصباح، إلى القاهرة، بصحبة عائلته، وبمجرد دخوله وجد القاهرة فى أصعب أزمة بتاريخها كله، وذلك عقب رؤيته مظاهر المجاعة تؤثر سلباً على البلد بشكل سيئ، إذ زاد اللصوص وكثر القتل، كما أصبح الأطفال فى خطر بسبب المجاعة، ولم يعد أحد فى مأمن.



وذلك بعدما انخفض منسوب النيل، ما جعل الزراعة تتدهور وجعل الجميع فى ضيق، كما شهدت الحلقة مقابلة كريم عبد العزيز (حسن الصباح) مع بدر الدين الجمالى الذى يجسد دوره الفنان محمد سليمان عبد الملك، والأخير طلب من الصباح مغادرة البلاد فوراً، إلا أن الصباح نجح فى إقناعه بأن يستمر بالعيش فى البلد المقدسة مصر.

واستطاع كريم عبد العزيز ـ حسن الصباح، أن يقوم بحيلة من أجل الوصول إلى قصر الخليفة وذلك بمساعدة زوجته، عقب نصيحتها له بأنها ستذهب لمقابلة نور الوجود ـ اسم جارية فى القصر الملكي للخليفة، وتخبرها بوجود عراف زاهد يتمكن من معرفة الطالع وتفسير الرؤيا، وهو ما نجح فيه كما استطاع معرفة رؤيا أم الخليفة بدون أن تقولها، أيضاً لم يكتف حسن الصباح بذلك وإنما ساعدها على الوقوف على قدميها رغم عجزها، قائلاً : "مين قال العجز ما لوش دوا"، وهو ما جعلها تندهش منه.



الحلقة 2 من مسلسل الحشاشين استمرت فى الإثارة وذلك بعدما طلب منها مقابل ما فعل مقابلة الخليفة فقط، لتنتهى الحلقة عند ذلك، وهو ما يجعل مشاهدى المسلسل على موعد مع ترقب شديد لما ستسفر عنه الحلقة المقبلة غداً من حلقات مسلسل الحشاشين.



أيضاً شهدت الحلقة 2 ظهور إسلام جمال للمرة الأولى الذى يجسد دور ملك شاه ولي عهد الدولة السلجوقية عقب قتل والده فى مبارزة، ومن ثم ستطور الأحداث فى تلك الدولة أيضاً.



الحلقة الـ 2 من مسلسل الحشاشين شهدت سفر كريم عبد العزيز ـ حسن الصباح، إلى القاهرة، بصحبة عائلته، وبمجرد دخوله وجد القاهرة فى أصعب أزمة بتاريخها كله، وذلك عقب رؤيته مظاهر المجاعة تؤثر سلباً على البلد بشكل سيئ، إذ زاد اللصوص وكثر القتل، كما أصبح الأطفال فى خطر بسبب المجاعة، ولم يعد أحد فى مأمن.



وذلك بعدما انخفض منسوب النيل، ما جعل الزراعة تتدهور وجعل الجميع فى ضيق، كما شهدت الحلقة مقابلة كريم عبد العزيز ( حسن الصباح ) مع بدر الدين الجمالى الذى يجسد دوره الفنان محمد سليمان عبد الملك، والأخير طلب من الصباح مغادرة البلاد فوراً إلا أن الصباح نجح فى إقناعه بأن يستمر بالعيش فى البلد المقدسة مصر.

كريم عبد العزيز

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.