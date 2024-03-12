الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم الأرباح القوية والأنظار تركز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء بدعم من أرباح قوية للشركات، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة للحصول على المزيد من الدلائل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 0.4% بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، مقتربا من ذروة قياسية وصل إليها الأسبوع الماضي.

وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط والغاز مكاسب القطاعات بقفزة بلغت نحو 1% بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف بشأن الإمدادات.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيهيمن على الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المزمع صدوره الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، إذ يمكن أن يقدم نظرة فاحصة حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

أسواق الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

وبالنسبة للشركات، ارتفع سهم جنرالي في أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة واحدا% بعد أن أعلن البنك الإيطالي تسجيل أفضل أرباح له في 2023.



وصعد سهم أوراكل المدرجة في بورصة فرانكفورت 5.6% بعد أن تجاوزت الشركة الأميركية تقديرات الأرباح الفصلية، كما تستعد لإصدار إعلان مشترك مع عملاقة الرقائق إنفيديا.



وتتوقع بورش الألمانية تراجع الربحية في عام 2024 مع تركيز شركة صناعة السيارات الفاخرة على إطلاق أربعة طرازات جديدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 2.1%. وهبط مؤشر قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار 0.3%.