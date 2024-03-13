محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات لتذليل المعوقات

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف المنافذ والسلاسل التجارية و منظومة المتغيرات المكانية غير القانونية.

ولك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها؛ جاء ذلك بحضور السكرتير العام و السكرتير العام المساعد و رئيس الادارة المركزية مديري الادارات المعنية بالديوان العام.



وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف منافذ “أهلا رمضان” بمراكز ومدن المحافظة و السلاسل و المحلات التجارية ومدى التزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة التابعة للمحافظة او اي جهة اخرى لتذليل المعوقات التي تواجها .



فضلا عن مناقشة موقف التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء و موقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح و رخص المحلات .