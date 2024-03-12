الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيفي عبده وتصريحات لأول مرة في حبر سري مع أسما إبراهيم

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم، في ثالث ورابع حلقات برنامج حبر سري النجمة فيفي عبده، والتي تكشف العديد من الأسرار والكواليس خلال الحلقة.

ونشرت أسما إبراهيم، برومو الحلقة الذي ظهرت بة فيفي عبده بعدد من التصريحات القوية من بينها " كل الرجاله بتخون ".

كما ظهرت فيفي عبده، في احدي فقرات البرنامج وهي تري نفسها أثناء تقدمها في العمر والتي تشعر بالصدمه وترد علي الأسئلة.

برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الاعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.

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