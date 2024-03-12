فيفي عبده وتصريحات لأول مرة في حبر سري مع أسما إبراهيم

تستضيف الاعلامية أسما إبراهيم، في ثالث ورابع حلقات برنامج حبر سري النجمة فيفي عبده، والتي تكشف العديد من الأسرار والكواليس خلال الحلقة.

ونشرت أسما إبراهيم، برومو الحلقة الذي ظهرت بة فيفي عبده بعدد من التصريحات القوية من بينها " كل الرجاله بتخون ".

كما ظهرت فيفي عبده، في احدي فقرات البرنامج وهي تري نفسها أثناء تقدمها في العمر والتي تشعر بالصدمه وترد علي الأسئلة.

برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الاعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.