الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب

بريطانيا
بريطانيا

سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

 

بريطانيا

 

وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني في بريطانيا عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".

 

ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة الانخفاض في بريطانيا ، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.

 

ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل في بريطانيا تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".

 

txt

نميرة نجم محاضرة بجامعة "ليستر" لأول مرة بعد منعها من دخول بريطانيا

txt

إعلام غربي: بريطانيا قد توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

 

سوق العمل في بريطانيا

 

بريطانيا

 

ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".

 

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر ويناير وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

 

وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في بريطانيا من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات

 

مواد متعلقة

بريطانيا.. نشر وحذف صورة معدلة للعائلة المالكة والأميرة كيت تعتذر

بريطانيا ترسل سيارات خردة إلى أوكرانيا

بريطانيا تتلقى بلاغًا عن واقعة جنوب غربي الصليف باليمن

وزير خارجية بريطانيا: سنساعد بفتح ممر بحري لإيصال المساعدات لغزة

بريطانيا: يجب إدخال 500 شاحنة يوميًا لغزة لتجنب المجاعة والأمراض (فيديو)

بريطانيا تطلق مشروعا لدعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصومال
الجريدة الورقية