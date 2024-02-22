الخميس 22 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إعلام غربي: بريطانيا قد توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

بريطانيا
بريطانيا

أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر في السلطات البريطانية أن الحكومة البريطانية ستدرس تعليق تراخيص توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حال تنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في مدينة رفح.

وحسب سبوتنيك، جاء في المقال المنشور في تلك الوسائل مع الإشارة إلى المصادر: "رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، فإن بريطانيا ستستجيب بسرعة إذا خلصت الاستشارة القانونية للوزراء إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي".

وبحسب المنشور، سيتعين على بريطانيا الكشف عن المعلومات المتعلقة بتراخيص تصدير الأسلحة الصادرة إلى إسرائيل في نهاية عام 2023 فقط، في نهاية العام الحالي.

وفي عام 2022، أصدرت بريطانيا 114 رخصة تصدير إلى إسرائيل، بقيمة إجمالية قدرها 42 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 53 مليون دولار أمريكي).

وأشارت "الغارديان" إلى أن دبلوماسيين فلسطينيين اتهموا، يوم الأربعاء، خلال اجتماع بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة في جنيف، الممثلين البريطانيين بانتهاك المعاهدة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وردا على الاتهامات الفلسطينية، قال ممثلون بريطانيون إنهم سيكونون قادرين على الرد بسرعة على التغيرات في الوضع إذا لزم الأمر.

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