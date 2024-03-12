إزالة 11 حالة بناء مخالف فى حمله بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

وتمكنت الحملات من إزالة ١١ حالة بناء مخالف على مساحة ١٥٢م٢ و ٥ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣ قيراط و ٤ أسهم و حاله على مساحة ١٥٠م٢ بالاضافة الى حالة متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،قد استقبل مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، السيدة زينب محمود سليمان الشهيره بــــ(الحاجه زينب هواش) ابنة قرية ميت المخلص مركز زفتى محافظة الغربية،؛ عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، ضمن عدد من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة.

ووجه محافظ الغربية تحية إعزاز وتقدير للحاجة زينب هواش لما قامت به من جهد في العمل الخيري وحياة كريمة مؤكدا أن هذا التكريم ما هو إلا تكريم رمزي لها قائلا (مهما كرمناها واحتفلنا بها سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها).

وأشار المحافظ، إلى أن السيدة زينب محمود سليمان قامت بتأسيس جمعية خيرية (روضات الجنة) ومشغل روضات الجنة الخيري لتدريب وتشغيل الفتيات بالشراكة مع محافظة الغربية ، كما قامت بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العديد من المساعدات الاجتماعية والقوافل العلاجية ، بالاضافة الى كفالة وزواج الايتام .

مشيدا بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعد نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أن الأم المصرية هي رمز العطاء، وأن هناك العديد من نماذج الأمهات في الغربية اللاتي تشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة الصعاب.

ومن جانبها أعربت السيدة زينب هواش عن سعادتها البالغة بتكريم المحافظ لها مؤكده ان محافظ الغربية قد قام بتكريمها لمدة عامين متتالين كأم مثالية لمحافظة الغربية، تقديرا لدورها الرائد في العمل الخيري وحياة كريمة.