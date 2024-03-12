مسلسل سر إلهي| اتفاق أشقاء نصرة على الغدر بها ودخولها السجن بالحلقة 2

تصاعدت جرعة التشويق والاثارة بالحلقة الثانية من مسلسل "سر إلهي"، بطولة روجينا، وقيادة رؤوف عبد العزيز، حول ما الذي يحدث الحاجة للفلوس والمال،حيث احتوى الحلقة على العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي تجعل المشاهد في حالة شغف، وحب استطاع دائم حول ما هو مصير نصرة (روجينا) خلال الحلقات المقبلة، بعد قيام سعد (محمد ثروت) وأشقاء نصر كلا من رحمة (نهى عابدين)، و شريف(يوسف الأسدي)، و رقية (رنا رئيس) خيانها، والغدر بها والاتفاق على حبسها في جريمة قتل.

روجينا



شهدت أحداث الحلقة الثانية ذهاب شاهيناز هارون( مي سليم )، و زوجها سراج (مراد مكرم) إلي منزل نصرة (روجينا)، للاتفاق معها على تغيير أقوالها في محضر النيابة الخاص بقتل والدها رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، وذلك مقابل فيلا ومبلغ كبير لكل واحد من أخواتها، ولكن نصرة ترفض هذا العرض ، وتقوم بطردهم من منزلها، وسط اندهاش من قبل زوجها سعد(محمد ثروت)، الذي يحاول إقناعها بقبول العرض للحصول على المال، ولكنه لا يستطيع اقناعها.

روجينا



يتواصل سراح ( مراد مكرم)، و شاهيناز هارون (مي سليم)، مع سعد ( محمد ثروت)، وجميع أشقاء نصرة (روجينا) وهم رحمة (نهى عابدين)، و شريف(يوسف الأسدي)، و رقية (رنا رئيس)، بالعرض على كل واحد منهم الأربعة 2 مليون جنيه، مقابل الغدر بنصرة (روجينا)، والشهادة عليها بأنها هي من قتلت هاروق(أحمد بدير) لسرقته، وبالفعل يوافق زوجها وأشقائها الثلاثة على العرض بعد تفكير طويل خاصة أنه بهذا المبلغ كل واحد فيهم يحقق حلمة.

وشهدت الحلقة صدمة كبيرة من قبل نصرة (روجينا)، بعدما تم القبض عليها من دار المسنين التي تعمل بها، واتهامها بأنها قتلت رجل الأعمال هارون(أحمد بدير)، ومعرفتها بأن اشقائها وزوجها وصديقة عمرها ومدير دار المسنين التي تعمل بها، الجميع اتفق عليها، أنها هي من قامت بقتله، ولكنها أصرت على موفقتها وأنها لم تقتل احد، لتكون نهاية الحلقة الثانية والتي جعلت الجمهور في حالة حزن شديد جراء ما يحدث لـ نصرة (روجينا) وتعاطف كبير معها، وجعلتهم في حالة ترقب حول مصيرها خلال الحلقات المقبلة.

روجينا



وكانت الحلقة الأولى المسلسل حظيت بحفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، و النجم أحمد بدير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رؤوف عبد العزيز.



تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تريند موقع اكس والأكثر بحثا على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، وحققت العديد من مشاهدات كبيرا، ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين النجمة روجينا وأحمد بدير، وحقق مشاهدات تصل إلي 300 ألف في أقل من 24 ساعة.



وأثارت الحلقة الأولى، ردود فعل واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه إداء استثنائي، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي.

مراد مكرم ومي سليم



وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، لفنان القدير احمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها :" انتي موهبة كبير، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع ،المسلسل ده روعه، المسلسل حلو اوي بجد، عظيم يا فنانه ، مسلسل روعه"، وغيرها العديد من التعليقات.

مواعيد عرض مسلسل سر إلهي

تعرض قناة CBC الليلة أولى حلقات مسلسل "سر إلهي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، ومن المقرر عرضه الساعة 12 صباحًا، ويعاد مرة في تمام الساعة السادسة مساءً، والساعة الحادية عشر مساءً.

ويُعرض مسلسل سر إلهي خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، من خلال قناة CBC في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي

كما تبث حلقات مسلسل سر إلهي لـ روجينا، في الساعة 11:00 مساءً عبر قناة cbc Drama إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يُعرض مسلسل سر إلهي، على عدد من القنوات المصرية ومنها CBC وCBC دراما، بدايةً من الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وهو أول أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى بث حلقات مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل مسلسل سر إلهي



تدور أحداث مسلسل "سر إلهي" في إطار اجتماعي شعبي مثير، حيث تروي الأحداث قصة نصرة التي تجسدها الفنانة روجينا، التي تواجه نصرة تحديات الحياة بمفردها بعد خيانة أقرب الناس إليها، فتقرر الانتقام من من ظلمها، والمسلسل من المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قناة cbc، cbc drama، أبوظبي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.