هند صبري تطل بالأسود من توقيع نيكول جبران

تملك الفنانة هند صبري ذوق راقي جعلها تتربع على عرش الأناقة مما جعلها مثال أمام المعنيين بالموضة وصاحبات الذوق الراقي.

وبدت هند صبري بإطلالة ساحرة، تشبة للأميرات، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش الكريب باللون الأسود، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكول جبران، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.



هند صبري

هند صبري (20 نوفمبر 1979 -)، ممثلة تونسية مصرية اشتهرت بعملها في مصر.

ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.

الممثلة «هند صبري» حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مرسمة منذ فيفري/شباط 2007 في جدول المحاماة بتونس. وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.

كانت مخطوبة للفنان السوري باسل خياط لكنهما أنفصلا بعد سنتين ونصف. لاحقا تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف.