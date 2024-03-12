الحلقة 2 من مسلسل إمبراطورية ميم| خلاف حاد بين خالد النبوي وابنه

تستمر الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم في أحداثها، بنشوب خلاف حاد بين خالد النبوي وابنه بعد اصطدام السيارة بعمود إنارة أمام منزلهم.

خلاف حاد بين نور النبوي ووالده

اتجه خالد النبوي سريعًا إلى ابنه للإطمئنان عليه وبعدها لم يتمالك إعصابه اعتراضًا على ماحدث للسيارة، ليعنفه أما أشقاءه بسبب الحادث ورجوعه متأخرًا للمنزل.

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل إمبراطورية ميم، بعرض مادي سخي لـ خالد النبوي "مختار مقابل بيع منزله من إحدى الشركات العقارية الكبرى، بغرض تحويل المكان لمنطقة سكنية ومركز تجاري حديث.

يدخل خالد النبوي غرفته ويتوحد مع ذكراياته وسط ممتلكات زوجته الراحلة، ويكتب لها ماحدث في يومه بين احتفاله بعيد ميلاد شقيقته، وطلب بيع المنزل، ويطمئنها بأنه يحاول الاهتمام بالأولاد كما كانت تفعل في حياتها.

تضم أحداث مسلسل :إمبراطورية م: كما ظهرت في البرومو أننا أمام مشاهد تتشابه كثيرًا لفيلم الثنائي الشهير سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والفنان الكبير أحمد مظهر والذي أول من عرفنا من خلالهم عنوان “إمبراطورية م”، مع عدد كبير من اللمسات المعاصرة للجيل الحالي من حيث المطالب والحياة الاجتماعية لشباب وأطفال الألفية الحالية.

روح اجتماعية وكوميدية في أحداث “إمبراطورية م”

نجد روح من الكوميديا بتواجد الفنانة نشوى مصطفى بعد غياب طويل عن الدراما وخاصةً الرمضانية، ومواقفها مع الفنان خالد النبوي، وعودة الفنانة حلا شيحا، مع طاقم من الشباب والأطفال أعطوا العمل حيوية وتمثيل متسلسل للأجيال بدايةً من الطفولة حتى المراهقة.

يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.