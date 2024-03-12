الثلاثاء 12 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط سجائر مهربة ودقيق مدعم فى حملة مكبرة بطنطا

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت مديرية التموين بالغربية؛  اليوم الثلاثاء،حملة مكبرة على الأسواق  برئاسة  محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه وذلك بدائرة مركز طنطا 
و اسفرت جهود الحملة عن ضبط سلع استراتيجيه منها ثلاثة الاف لتر بنزين 92 تجميع بداخل محطه تموين السيارات بدائرة مركز طنطا بعد إجراء عملية المحاسبة والمراجعة طبقا لسجلات المحطه والارصدة الموجودة بالتانكات الحديدية وقراءة جهاز atg 
كما  تم ضبط  “3 ” شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5%زنه الشكاره 50كجم  بحوزه تروسيكل  قبل بيعها بالسوق السوداء 
فيما أسفرت الحمله أيضا عن  ضبط عدد {2} اثنان شكاره دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5٪زنه 50كجم زياده داخل مخبز بلدى مدعم 
ضبط{ 100} علبه سجائر مهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري باحد المحال التجارية.

الجريدة الورقية