ضبط سجائر مهربة ودقيق مدعم فى حملة مكبرة بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية؛ اليوم الثلاثاء،حملة مكبرة على الأسواق برئاسة محمد ابو هاشم - وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه وذلك بدائرة مركز طنطا

و اسفرت جهود الحملة عن ضبط سلع استراتيجيه منها ثلاثة الاف لتر بنزين 92 تجميع بداخل محطه تموين السيارات بدائرة مركز طنطا بعد إجراء عملية المحاسبة والمراجعة طبقا لسجلات المحطه والارصدة الموجودة بالتانكات الحديدية وقراءة جهاز atg

كما تم ضبط “3 ” شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5%زنه الشكاره 50كجم بحوزه تروسيكل قبل بيعها بالسوق السوداء

فيما أسفرت الحمله أيضا عن ضبط عدد {2} اثنان شكاره دقيق بلدى مدعم استخراج 87.5٪زنه 50كجم زياده داخل مخبز بلدى مدعم

ضبط{ 100} علبه سجائر مهربة وغير صالحة للاستهلاك البشري باحد المحال التجارية.