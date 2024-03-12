مسلسل صدفة| عصام السقا ينقذ ريهام حجاج من الحبس فى الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج العديد من الأحداث، حيث تم القبض على صدفة "ريهام حجاج" بتهمة الشروع في قتل، بسبب إعطائها لحبوب مسكنة لطالبة عندها كانت تعاني من ألم في معدتها، مما جعلها تدخل على أثر هذه الحبوب المستشفى فيتقدم والدها ببلاغ ضد المدرسة بتهمة الشروع في قتل ابنته.

وحاول طارق "عصام السقا" مساعدة صدفة وأحضر لها المحامي الخاص به، ولم يكتف بذلك بل ذهب لأهل الطالبة وأقنعهم أن يتنازلوا عن القضية وأن المدرسة صدفة لم تكن تقصد إيذاء ابنتهم بل كانت تود مساعدتها وأيدت ابنتهم كلامه، مما دفع أبوها ليوافق على التنازل، وبالفعل خرجت صدفة قبل أن تعرض على النيابة بفضل طارق التي شكرته جداً وقالت له " شكلي هغير رأيي فيك " .

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"

حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

ريهام حجاج وعصام السقا

تبدأ قناة dmc غدًا عرض أولى حلقات مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بالتزامن مع عرض العمل على قنوات الأولى والحياة وcbc.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.