4 أطعمة غنية بالكولاجين لبشرة أفضل

يوصي الأطباء بضرورة إضافة الكولاجين إلى نظامنا الغذائي نظرًا لأهميتها في محاربة شيخوخة الجلد عن طريق تقليل الجفاف، وتعزيز صحة البشرة والأمعاء.

أطعمة غنية بالكولاجين

وحسبما أفادت الدراسات، أصبح البروتين شائعا لدى النساء الراغبات في تحسين صحة بشرتهن، لأنه مع تقدم العمر، ينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين، ما قد يؤدي إلى تكوّن التجاعيد.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين:

مرق العظام

الكولاجين أحد البروتينات الرئيسية في المرق، ويوجد في العظام والأوتار والأربطة، لذا أثناء طهي المرق، تتحلل هذه الأجزاء إلى جيلاتين مشتق من الكولاجين، ما يعزز صحة العظام

الدجاج

يحتوي الجلد والأنسجة الضامة على الكثير من البروتين، وتعد الدواجن مصدرا غنيا بالكولاجين الغذائي وطريقة سهلة لإدخال البروتين في النظام الغذائي، ما يعزز نمو العضلات.

الأسماك

تحتوي الأسماك على الكولاجين البحري المميز بخصائصه المضادة للشيخوخة حيث يتم امتصاصه في الجسم بكفاءة تصل إلى 1.5 مرة أكثر من الكولاجين البقري.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

مثل التوت والثوم والخضر الورقية والحمضيات والفاصوليا والبرتقال والطماطم والحبوب الكاملة والمكسرات.