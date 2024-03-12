أنت مالك.. غرفة رامز جلال تشتعل بخلافات مي عمر ونجلاء بدر (فيديو)

حلّت الفنانتان مي عمر ونجلاء بدر ضيفتين في الحلقة الثانية من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبل رامز جلال الفنانتين اللتين أوهمهما بعدم نيته تنفيذ مقلب ضدهما، وعند توجهما إلى باب ممر حلزوني طلبتا كلمة السر وكانت “الكالون في السيفون”، ليتم إسقاطهما حتى اصطدمتا ببعضهما البعض في غرفة سوداء وكان فوقهما رامز جلال جالسا على نصف كرة.

وصارحهما رامز بالخلافات التي دارت بينهما بسبب ما وصفته نجلاء بدر بمحاباة محمد سامي لزوجته في مسلسل “نسل الأغراب” حيث حذف لها نصف الأدوار، وردت مي عمر على نجلاء بدر: “أنا مزعلاك في حاجة”، لتعقب: “محمد سامي اللي زعلني مش انت انت مالك”.

اتنين متخاصمين

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

برومو البرنامج

وطرحت قناة mbc مصر الإعلان الرسمي لبرنامجها الرمضاني 2024 بعنوان "رامز جاب من العالم الآخر". ويدعو مقدم البرنامج رامز جلال ضيوف البرنامج من نجوم الفن والرياضة والإعلام من العالم العربي.

وفي الإعلان الذي تبلغ مدته 120 ثانية، يظهر رامز جلال في بدلة حمراء كاملة، وبجواره "كلب" ومجموعة من الزواحف الأخرى من تماسيح وثعابين.

ويوضح الإعلان تفاصيل الخدع التي يتعرض لها ضحايا رامز جلال هذا الموسم، والتي تشمل نجوم الفن والرياضة بالإضافة إلى مشاهير العالم العربي.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.