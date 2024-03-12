يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا

بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين عن من هو معلق مباراة الهلال والاتحاد 2024، والتي من المقرر أن تنطلق في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023/2024، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس /آذار 2024، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم

الفريقان السعوديان يلتقيان الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن إياب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، علمًا بأن الذهاب انتهى بفوز الهلال (2-0) على الاتحاد.

وأشار الهلال عبر بيان رسمي إلى عودة سالم الدوسري إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في موقعة الذهاب ضد الاتحاد.

وكان سالم الدوسري غادر مباراة الهلال والاتحاد في الدقيقة 90+1، قبل أن يكشف نادي العاصمة السعودية الرياض إصابته، وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي دون تحديد مدة غيابه عن ملاعب كرة القدم.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الهلال والاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وغاب سالم الدوسري عن مباراة فوز الهلال (3-1) على الرياض في دوري روشن السعودي، بسبب الإصابة ويأمل الهلال مع مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في مواصلة انتصاراته المتتالية في كل المسابقات الرسمية بعد أن بلغ عددها 27 مباراة، ما يعد رقمًا تاريخيًا بحسب موسوعة غينيس العالمية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

الملايين من المشجعين يحرصون على استقبال القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد التي ينتظرها الجمهور، حيث سيتم نقل المواجهة المثيرة على قناة السعودية الرياضية، فضلاً عن قناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الهلال والاتحاد في الأوقات التالية:

في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت فلسطين.

في تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت قطر.

في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت السودان.

في تمام الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة الهلال ضد الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – خاليدو كوليبالي – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: روبين نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – محمد كنو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري – ألكسندر ميتروفيتش – مالكوم دي أوليفيرا.

تشكيلة الاتحاد ضد الهلال