بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى، مواجهة صعبة أمام الهلال في كلاسيكو السعودية، المقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

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يذكر أنه حسم فريق الهلال مباراة الذهاب لصالحه، بثنائية نظيفة، حملت توقيع سالم الدوسري والصربي ألكسندر ميتروفيتش، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "المملكة آرينا".

يسعى اتحاد جدة للثأر من الهلال، وتحقيق الفوز بفارق هدفين، بالرغم من صعوبة اللقاء، من أجل التأهل إلى الدور المقبل، وتعويض خسارته التي تعرض لها في مباراة الذهاب، مستعينًا بعاملي الأرض والجماهير، على ملعبه الجوهرة المشعة.

من ناحية أخرى قد أشار جاياردو إلى مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ظهر أنه مُتغيب عن التدريبات الجماعية؛ إذ أوضح حقيقة مشاركته قائلًا "إنه شعر ببعض الآلآم خلال الأيام الماضية وترقبنا عودته لتجهيزه للمشاركة ولكن من الصعب أن يكون موجودًا".

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وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، موقف سالم الدوسري من المشاركة في مواجهة الهلال واتحاد جدة، في دوري أبطال آسيا.

معلق مباراة الهلال والاتحاد 2024

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن من هو معلق مباراة الهلال والاتحاد 2024، فقد تم الإعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على التعليق على كل أحداث المباراة من خلال المعلقين الرياضين التاليين:

معلق قناة SSC 1 HD

القناة الأولي بتعليق المعلق الرياضي فارس عوض.

القناة الثانية بتعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف.

معلق قناة Abu Dhabi Sports Asia 1

القناة الأولى بتعليق المعلق الرياضي عامر عبد الله.

القناة الثانية بتعليق المعلق الرياضي خالد الحدي.

معلق قناة beIN Sports AFC 1 HD

بتعليق المعلق الرياضي حسن العيدروس.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

كما نوفر لكم قائمة القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد، التي من المقرر أن تنطلق في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، حيث انه من المقرر أن يتم العمل على نقل المباراة عبر شاشات قناة ssc الرياضية السعودية، وقناة أبو ظبي الرياضية بالإضافة إلى قناة بين سبورت القطرية التي تنقل المباراة في المنطقى العربية ومنطقة شمال أفريقيا، على أن يتم متابعتها من خلال الترددات التالية:

تردد قناة SSC 1 HD

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بين سبورت القطرية