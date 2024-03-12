القبض على مستريحة المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من إلقاء القبض علي مستريح جديد، وهى فتاة متهمة بالنصب والاحتيال علي 35 مواطنا، وجمعت اكثر من 30 مليون جنيها.

كان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يتضمن اخطارا من الأموال العامة، ومباحث مركز المنيا، بورود عدة بلاغات من المواطنين يتهمون سيدة وتدعى " ر - م " 24 سنة، ومقيمة بقرية صفط الغربية مركز المنيا، وتعمل مندوبة لإحدى مؤسسات الإقراض، بالنصب عليهم والاستيلاء علي اكثر من 30 مليون جنيها، عن طريق الإستيلاء علي القروض والنصب الإلكتروني.

وحيث تم القاء القبض على المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرض المتهمة علي النيابة العامة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، طالبت بتحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.