افتتاح قسم الغسيل الكلوى بمستشفى بيلا المركزى

بطاقة 32 ماكينة

افتتح محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشى، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا المركزى، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية وطواقم التمريض المدربة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة الصحية ورعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وذلك بحضور العميد مصطفى شوقى، المستشار العسكرى للمحافظة، الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وأيمن غالى، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور محمد ابو السعد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتور إيهاب طلعت، مدير مستشفى بيلا المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال المحافظ أن القسم الجديد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مضيفًا أن القسم يضم 32 ماكينة غسيل كلوي، من بينها "29 ماكينة سلبي، و2 ماكينة ايجابي، وماكينة طوارئ"، بالإضافة إلى 6 ماكينات إحتياطى، تستوعب 96 مريضًا للغسيل الكلوى.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، قسم الغسيل الكلوى الجديد، وذلك للإطلاع على سير العمل، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضي، كما تفقد قسم الإستقبال والعناية وعيادات الباطنة العامة والقلب والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من أقسام وعيادات المستشفي فضلًا عن بنك الدم والصيدلية، كما التقى بالطاقم الطبى والمرضى، وأستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي يقدمها القسم، مشددًا على أهمية توفير أفضل الخدمات للمرضى، والإلتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الغسيل الكلوى، موجهًا بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان سير العمل بشكل متميز ورعاية المرضي .

أوضح أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى فى منطقة بيلا والمناطق المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج فى المستشفيات الأخرى، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

و أشاد بما شاهده من مستوى الخدمات المقدمة فى قسم الغسيل الكلوى الجديد، مؤكدًا على أن القسم يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية في محافظة كفرالشيخ.

أكد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير،إلتزام الطاقم الطبى والعاملين بمواعيد العمل وذلك خلال الشفتين، الشفت الأول من الساعة 7 صباحًا إلى 11 ظهرًا، والشفت الثانى من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 مساءً.

يأتى إفتتاح القسم ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية فى محافظة كفرالشيخ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.