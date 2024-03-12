ضبط 12 عنصرا إجراميا خلال حملة أمنية لضبط متجري المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته كمية من الأستروكس المخدر وزنت 10 كيلو و800 جرام، ماكينة عد نقود، ميزان رقمي، 2 ماكينة عجن و2موقد كهربائي، 4 أقنعة واقية، عدد من العبوات تحتوى على مواد سائلة، سيارة، لقيامه بتصنيع المواد المخدرة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

كما تم ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم بندقية آلية، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، ميزان حساس.

وتم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما 2،5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، فرد خرطوش، سلاح أبيض "مطواة.

وضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،300 كيلو جرام).

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما فرد خرطوش، 920 قرصا مخدرا، 2 مقص معدني.

وتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما بندقية آليه، فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وضبط تاجر خردة بدائرة قسم شرطة التبين، وبحوزته 2 بندقية خرطوش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.