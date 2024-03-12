أمين الفتوى يحذر من التراخي مع الأبناء في تدريبهم على الصيام.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن تعود الأطفال على الصيام منذ الصغر، يسهل عليهم الأمر في الكبر، محذرا من التراخي مع الأبناء فى الصيام ويجب تدريبهم عليه.

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "بعض الآباء بيكون عنده شفقة على أبنائهم، فيهمل أمر صيامهم، فتجده رجل كبير لم يصم علشان متعودش".

وأكمل: "ابدأ علم ابنك الصلاة والصيام من سن ٧ سنوات، وتدرج فى صيامه يعنى بوقت محدد لحد ما يستعود على اليوم الكامل، وهذا أمر من سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى يتعود الابن على الصيام".