ازهرالغربية يحتفي باليوم السنوي لذكرى تأسيس الجامع الأزهر الاحدالمقبل

ينظم الأزهر الشريف برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر و قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف الإدارة المركزية لمنطقة الغربية ومنطقة وعظ الغربية احتفالية كبرى بالمركز الثقافي لمدينة طنطا في السابع من رمضان المبارك، احتفاءابمرور ١٠٨٤ عاما على انشاء الجامع الأزهر.. صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء.

ويحضر الإحتفالية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ، الشيخ محمد عويس مدير منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، وممثل جامعة الأزهر، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وقيادات المنطقة الأزهرية، ووعظ الغربية وعدد من النواب ووكلاء الوزارت ومندوب المجلس القومي للمرأة.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.

وتهدف الإحتفالية الي التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من أرض المعمورة ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة الوسطية والاعتدال، يأتي طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يتألقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، يتخرجون سفراء ينشرون رسالة الإسلام في كل مكان من العالم، بما ينفع الشعوب والمجتمعات ويحقق الوحدة التآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض