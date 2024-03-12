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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات على نظم جودة وسلامة الغذاء

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

استمرارا للنشاط  التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره فى اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى لإنتاج غذاء آمن صحيا بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة يستقبل المعهد طلاب  كليات الزراعة والعلوم والأقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية لتدريبهم وتأهليهم  فى مجال القطاع الحيوى على مدار العام .

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صناعات غذائية
فى هذا الصدد  أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن المعهد استقبل عدد 45 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على نشأة المعهد و أقسامه ووحداته البحثية و كذلك  رؤية و أهداف المعهد و رسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى و مساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالإضافة الى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم و الأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر و الفاكهة) –الأغذية الخاصة و التغذية –الألبان و منتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز و العجائن و هندسة التصنيع و التعبئة و التغليف.

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من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف الى تدريب الطلاب و اكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة  و تطبيق نظم جودة و سلامة الأغذية  و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال  التدريب العملى  للطلاب على اجراء الإختبارات الكيماوية و الطبيعية و الميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها و الوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة الى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة و كيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة و من أهداف البرنامج التدريبى أيضا التعرف على  طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية  أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها و كذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج و التداول علاوه على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة.

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