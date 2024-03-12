القصة الكاملة لسرقة هاتف إبراهيم نور الدين في شبرا الخيمة

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة محاولة سرقة هاتف محمول من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بالمنطقة.

طفل خطف الهاتف وجري..القصه الكاملة لمحاولة سرقة هاتف من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بشبرا الخيمة



والي تفاصيل الواقعة، تبين أنه خلال تواجد الحكم الدولي إبراهيم نور الدين أثناء عمل الخير في إحدى مناطق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حاول طفل اختطاف هاتفه المحمول، ولكنه الحق به بمنطقة قليوب بمحافظة القليوبية.



و أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، نجح في الإمساك بالطفل وتم تسليمه لقسم شرطة قليوب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتفاصيلها.

إلى أنه تم عرض الطفل على جهات التحقيق بقليوب، وبادر اللاعب إبراهيم نور الدين بالتنازل عن المحضر المخصص للواقعة أمام جهات التحقيق.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فوجئ بطفل يحاول اختطاف هاتفه المحمول منه أثناء إمساكه في يده وحاول الهرب، على الفور أسرع الحكم باللحاق به وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



دفن جثة شخص والاستعلام عن الحالة الصحية لـ 2آخرين في اصطدام سيارتين نقل وملاكي ببنها



أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقي حتفه ، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 2 آخران، أثرهم إصابتهم بإصابات متفرقة إثر اصطدام سيارتين نقل وملاكي بمنطقة مفارق الزقازيق، اتجاه مدخل مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وجار رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها منعا لتعطل حركة السير على الطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

​​​​​​البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص تصادف وجوده بجانب الطريق حال تصادم سيارتين نقل وملاكي وإصابة آخرين، أمام معرض الماهر للإطارات والبطاريات، بمنطقة مفارق الزقازيق اتجاه مدخل مدينة بنها.



وانتقلت على الفور سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث بسبب تصادم سيارتين نقل وملاكي، ولقى شخص مصرعه يدعى "ماجد م م" من جزيرة بلي، تصادف توقفه على جانب الطريق حال الحادث، وإصابة "بلال س ا" مقيم بمدينة بنها و"علي ا م" مقيم كفر الجزار.

وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى كفر شكر التخصصي، والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم، ورفعت آثار الحادث وفُتح الطريق أمام السيارات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.