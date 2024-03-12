علي جمعة: الملائكة لا تكتب السيئة إلا بعد 6 ساعات من ارتكابها (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، إن أساس العلاقة بين الإنسان والله هي "التقوى"، وقال علي بن أبي طالب، رضى الله عنه: "التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل".

وأوضح، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء، أن علاقة الإنسان بنفسه وبربه كلها رحمة والخوف من غضب ربنا، والحفاظ على النعم، وأن تكون العلاقة مبنية على المبادرة والمصارعة لاتباع الحسنة، وعندما يقوم الإنسان بخطأ وفعل معصية يبادر بفعل الخير والكفارة لمحو السئية على الفور.

وتابع: "الملك الموكل بكتابة سيئات الإنسان لا يدون السيئة فور ارتكابها، لكن يتأخر لمدة 6 ساعات حتى يتوب العبد، ولما يتوب لا يسجلها، وبكده تيجى يوم القيامة تلاقى شريط السيئات فاضى، وبينما الملك الموكل بكتابة الحسنات يكتب فور قيام العبد بالحسنة، وهذا مثبت فى حديث صحيح عن النبى صلى الله وسلم".