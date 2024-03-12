نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لمرافق تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان

كثفت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولاتها الميدانية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره و ممثلي الهيئة الهندسية و شركات المرافق العاملة بالمشروع,

وأكدت نائب محافظ القاهرة على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

واستعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود الموقف الحالي لاعمال التطوير بالمرحلة الاولى و نسب التنفيذ الذي تم انجازها في مجال امدادات المياه و الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها من مراحل التطوير من اعمال رصف للطرق طبقا للخطة الموضوعة و الجداول الزمنية المحددة في اطار جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.

كما تابعت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الإجراءات التي يتم اتخاذها لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.

ووجهت نائب المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وازالة الاشغالات الخاصة بالمصانع والورش والمعارض لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل وبالتعاون مع مديرى المتابعة الميدانية والانارة والاشغالات ومشرفى المربعات.