الأردن والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مع معاون رئيس أركان الجيش العراقي الفريق حميد عناد الحلبوسي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخصوصا في مجال العمل العسكري.

كما بحثا، طبقا لبيان القيادة العامة الأردنية، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

ووصلت من العراق فجر اليوم إلى الأردن، قافلة مساعدات مكونة من 36 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، وسيتم إرسالها إلى قطاع غزة بواسطة القوات المسلحة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تخفيفاً عن الأشقاء في غزة لما يتعرضون له من ظروف صعبة جراء الحرب.