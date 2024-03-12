قومي السكان ينظم لقاءات توعوية وتثقيفية ببني سويف

واصل المجلس القومي للسكان ببني سويف عقد اللقاءات التوعوية، ضمن الفعاليات التي ينفذها المجلس على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية ،وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة ، حيث يتم عقد ورش عمل لكسب تأييد فئات المجتمع للقضية السكانية ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية

وفي هذا السياق تم عقد لقاء تثقيفي، بالتنسيق بين المجلس وكلية الخدمة الاجتماعية التنموية ، بمشاركة (400) طالبا وطالبة وفي حضور الدكتور فضل محمد وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع ،الدكتورة داليا صبري رئيس قسم تنظيم المجتمع ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالكلية ، الدكتورة حنان الشريف مدير إدارة الاعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة ، علاوة على عقد لقاء أخر بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومنطقة وعظ الأزهر الشريف ، بمسجد عمر بن عبد العزيز ، وبمشاركة (150) من أئمة ودعاة الأوقاف ووعاظ الازهر،بحضور فضيلة الشيخ مصطفي كمال رئيس قسم الإرشاد الديني بالأوقاف محمد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة ، ومسؤولو الإعلام والتربية السكانية بالصحة

من جهتها أشارت نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان،إلى أن تلك اللقاءات تناولت التعريف بالآثار والتداعيات السلبية للزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع ،مع الإشارة للدور الذي تقوم به جميع الجهات في تكثيف الأنشطة للتصدي للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية ، خاصة وأن الهدف الرئيسي الارتقاء بجودة حياة المواطن والوصول لجميع المناطق لخلق مزيد من التوعية وإتاحة المزيد من الخدمات الصحية ضمن جهود الدولة في بناء الانسان وتحسين أوضاع الاسرة المصرية .

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