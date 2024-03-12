هاجر السرّاج محامية مختلفة في إمبراطورية ميم

تتألق الفنانة الصاعدة هاجر السرّاج من خلال شخصية منى المعيدة في كلية الحقوق وابنه النجم خالد النبوي ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم" الذي يعرض على قنوات دي ام سي بالتوازي مع منصتي وWATCH It وشاهد، لتجسد بذلك شخصية المحامية للمرة الثانية ولكن بشكل مختلف تماما.

تجسد هاجر شخصية منى الابنة البكر لخالد النبوى، التي تتمتع بشخصية جادة وحازمة وطموحة، تصب كل اهتمامها بالعلم والدراسة وتحقيق الإنجاز والتطور الوظيفي الأكاديمي، وهو ما يختلف عن شخصية رام الله في حالة خاصة، حيث كانت أقرب لأن تكون شخصية مترددة تجاه اتخاذ قرار يتعلق بعلاقتها العاطفية بسبب رومانيستها الزائدة وضعف شخصيتها أمام الجنس الآخر.

ومن خلال هذا الدور، تعود هاجر مرة أخرى إلى عالم المحاماة بعد مسلسل "حالة خاصة" ولكن هذه المرة من خلال تجسيدها لدور معيدة في كلية الحقوق تطمح إلى التحاقها بالبعثة لاستكمال داراستها العليا بالخارج ولكن والدها الذي يحتفظ بالطباع الشرقية يرفض ويريد تأجيل الأمر إلى بعد زواجها ولكن تجادله وتقول "وافرض مش عايزة اتجوز"، فيرد عليها "يبقى تقعدى هنا بشروطي". فهل ستنج في النهاية في الوصول لمسعاها؟

مسلسل امبراطورية ميم مأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، والذى يختلف عن أول عمل أُخد عن الرواية وهو فيلم "إمبراطورية ميم"، بطولة فاتن حمامة، والذي عرض في السبعينيات وتمت معالجة المسلسل دراميًا ليناسب روح العصر وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شيق حول أسرة كبيرة، تتكون أفرادها من أب لستة أبناء، يتحمل مسؤوليتهم بعد وفاة زوجته، ويواجه صراعات في التعامل معهم إلى أن يقابل امرأة يقع في حبها، وتضعه أمام قرار مصيري.

وتشارك هاجر في بطولة المسلسل مع النجم الكبير خالد النبوى، وحلا شيحة، ونور النبوي، ونشوى مصطفى، والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك.